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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Свои услуги делец оценил в 3,5 тысяч долларов. Он подыскивал клиентов через мессенджеры и знакомых. В частности, одному из жителей Одессы он обещал оформить документы о якобы зачислении в воинскую часть на должность оператора дронов. В дальнейшем мужчине должны были изготовить бумаги о направлении на 30-дневную подготовку в Венгрию, что и должно было стать основанием для выезда.

Оплата услуг проходила в два этапа: сначала клиент должен был оплатить задаток в 23 тысячи гривен, а остальные – 3000 долларов – после зачисления на службу и получения командировочных документов.

Фигуранта задержали при передаче финального платежа. Ему сообщили о подозрении и заключили под стражу с возможностью залога.

Правоохранители устанавливают других участников схемы.

Напомним, в Винницкой области мужчина женился на будущей теще ради выезда за границу. Фиктивную пару разоблачили в пограничники при попытке пересечения границы.