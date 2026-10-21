06:05  21 октября
На Волыни трактор подорвался на мине: погиб мастер леса
09:37  21 октября
В Одессе группа людей забросала камнями здание ТЦК: что известно
10:55  21 октября
Украинскому режиссеру диагностировали рак кожи
UA | RU
UA | RU
21 октября 2026, 17:13

В Кировоградской области разоблачили псевдорекрутера, который обещал мужчинам службу и выезд в Венгрию

21 октября 2026, 17:13
Читайте також українською мовою
Фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Пограничники разоблачили 30-летнего жителя Кропивницкого, организовавшего схему незаконного выезда мужчин за границу под видом служебной командировки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Свои услуги делец оценил в 3,5 тысяч долларов. Он подыскивал клиентов через мессенджеры и знакомых. В частности, одному из жителей Одессы он обещал оформить документы о якобы зачислении в воинскую часть на должность оператора дронов. В дальнейшем мужчине должны были изготовить бумаги о направлении на 30-дневную подготовку в Венгрию, что и должно было стать основанием для выезда.

Оплата услуг проходила в два этапа: сначала клиент должен был оплатить задаток в 23 тысячи гривен, а остальные – 3000 долларов – после зачисления на службу и получения командировочных документов.

Фигуранта задержали при передаче финального платежа. Ему сообщили о подозрении и заключили под стражу с возможностью залога.

Правоохранители устанавливают других участников схемы.

Напомним, в Винницкой области мужчина женился на будущей теще ради выезда за границу. Фиктивную пару разоблачили в пограничники при попытке пересечения границы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кропивницкий задержание переправитель побег за границу побег от мобилизации пограничники
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
Земля стоимостью более 13 млн. грн. и несуществующий дом: прокуратура подала иск в Киеве
21 октября 2026, 19:28
В Днепропетровской области 35-летнего мужчину подозревают в убийстве 51-летней женщины
21 октября 2026, 18:57
За 5000 долларов за побег со службы: в Ровенской области солдат попался на подкупе командира
21 октября 2026, 18:57
15 лет заключения с конфискацией имущества: в Донецкой области осудили агента РФ за государственную измену
21 октября 2026, 18:46
Во Львове мужчина жестоко избил соседа
21 октября 2026, 18:45
В Харьковской области мужчина похитил Ford Sierra и пытался завладеть Ford Focus
21 октября 2026, 18:22
Смертельное ДТП в Тернопольской области: легковушка протаранила припаркованное авто
21 октября 2026, 18:14
$80 тысяч за жизнь сына: в Херсонской области будут судить военного отряда "Ахмат"
21 октября 2026, 17:59
Удостоверение тракториста без занятий и экзаменов: в Кропивницком осудили преподавателя колледжа
21 октября 2026, 17:48
Мобилизация, СОЧ и бронирование: где логика правительственных решений
21 октября 2026, 17:24
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Игорь Луценко
Борислав Береза
Валерий Чалый
Все блоги »