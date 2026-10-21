В Ровенской области россияне атаковали "METRO" и жилищный сектор: возник пожар

Российские войска 21 октября атаковали заведение торговой сети "METRO" в Ровенской области. В результате удара также пострадал жилищный сектор

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает RegioNews .

В одном из домов возник пожар, который уже локализованы. По предварительной информации, пострадавших нет.

По его словам, он находится на месте происшествия вместе с представителями соответствующих служб. Жители дома, в котором возник пожар, ранения не получили.

Напомним, что днем 21 октября российские войска нанесли очередной удар по Днепру , попав в объект критической инфраструктуры.