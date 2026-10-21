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21 октября 2026, 17:00

Возобновление переговоров: Путин назвал дату

21 октября 2026, 17:00
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Фото из открытых источников
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После встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Путин решил возобновить трехсторонние переговоры с Украиной. Стало известно, когда это может произойти

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что спецпосланник президента США Стив Виткофф проинформировал Путина о ходе переговоров в Осло с Украиной и представителями стран Европы.

Также Ушаков сообщил, что диктатор Путин готов возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. Это может произойти уже в первой половине ноября. Главной темой должно стать формирование системы безопасности для России и Украины после войны.

Напомним, по данным СМИ, Владимир Путин предложил провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения войны против Украины.

Ранее президент Трамп заявил, что не хочет иметь дела с Владимиром Зеленским , поскольку считает, что украинский лидер не стремится договариваться с Россией. Он также предположил, что мирное соглашение с Москвой может быть заключено уже без участия действующего президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сближается с Путиным, Европа колеблется: что делать Украине

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