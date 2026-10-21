Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" продолжает маршрут поезда Интерсити+ №743 сообщением Дарница - Львов в Трускавец через Дрогобыч

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании объяснили, что продолжение маршрута должно создать больше возможностей для семейных путешествий и поездок детских групп во время осенних каникул.

Интерсити+ будет курсировать каждый день, кроме вторника и среды.

Поезд будет отправляться со станции Дарница в 05:50, а со станции Киев-Пассажирский – в 06:15. В Трускавец он будет прибывать в 13:45.

В обратном направлении отправление из Трускавца запланировано на 14:30, а прибытие в Киев – на 22:28.

На маршруте предусмотрены остановки в Дубно, на станции Пидзамче, во Львове и Дрогобыче.

Первый поезд по обновленному маршруту отправится 23 октября. Билеты уже есть в продаже.

Напомним, в сентябре Кабмин урегулировал порядок работы железнодорожного транспорта в ходе желтого и красного уровней угрозы средств воздушного нападения. Новые правила будут действовать в течение всего периода военного положения.