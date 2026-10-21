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21 октября 2026, 16:46

В Прикарпатье мужчина организовал незаконную рубку буков и привлек к работе 17-летнего юношу

21 октября 2026, 16:46
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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В Ивано-Франковской области 53-летнему жителю Косовщины сообщили о подозрении в незаконной рубке леса и сбыте древесины. По данным следствия, мужчина организовал вырубку 20 буков в Коломыйском районе, нанеся окружающей среде ущерб более чем на 175 тысяч гривен.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, с апреля по июль 2026 года мужчина неоднократно приезжал грузовиком ЗИЛ в лесные массивы Коломыйского района. На территории Слободского лесничества он организовал незаконную рубку 20 буков, не имея соответствующих разрешений.

К работе фигурант привлек двух односельчан, один из которых 17-летний юноша. Как утверждают правоохранители, мужчина скрыл от них незаконный характер своей деятельности.

Срубленные деревья распыляли бензопилами, загружали в грузовик и перевозили в домовладение подозреваемого. Оттуда древесину доставляли покупателям односельчанам и жителям других населенных пунктов. Рассчитывались за нее как деньгами, так и горючим.

Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, превышает 175 тысяч гривен.

В полиции также сообщили, что ранее мужчину осудили за незаконное хранение нарезного огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Суд назначил ему четыре года шесть месяцев лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

По данным правоохранителей, новое преступление мужчина совершил именно во время этого срока.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины — незаконная порубка деревьев в лесах, повлекшая тяжкие последствия. 15 октября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

За инкриминируемое преступление мужчине грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Если его вину докажут, он также может отбывать наказание по предыдущему приговору. Окончательное решение примет суд.

Напомним, что в Киевской области суд обязал возместить почти 558 тысяч гривен ущерба, причиненного окружающей средой незаконной порубкой леса. Речь идет о вырубке 99 деревьев на территории одного из лесничеств Фастовского района.

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Прикарпатье вырубка Ивано-Франковская область вырубка деревьев
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