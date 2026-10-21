Российская атака обесточила часть Днепропетровщины: без света более 30 тысяч человек

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В результате российской атаки 21 октября без электроснабжения остались более 30 тысяч жителей Павлоградского, Синельниковского районов и города Самар на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, энергетики начнут восстановительные работы, как только разрешит ситуация с безопасностью.

Напомним, что днем 21 октября российские войска нанесли очередной удар по Днепру , попав в объект критической инфраструктуры.

Воздушные силы предупреждали о движении баражирующих боеприпасов "Бандероль" на Днепр.

В ночь на 21 октября российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область . Враг ударил по энергетическим объектам и предприятию