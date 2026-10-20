На Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел 19 октября около 00:20 в поселке Новая Галещина Кременчугского района. Правоохранители задержали стрелку

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

41-летний местный житель избил 29-летнего мужчину. Впоследствии он взял ружье и произвел несколько выстрелов в воздух. Правоохранители задержали злоумышленника. Он получил подозрение.

"По указанному факту следственным подразделением полиции начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, если они совершены с применением огнестрельного или холодного оружия) УКУ", - говорят в полиции.

Напомним, накануне произошла стрельба в помещении ТЦК в Киеве. Предварительно стрелял мужчина, которого мобилизовали.