На Київщині чоловік під час сварки стріляв у рідного брата
У Василькові на Київщині бійка між братами закінчилася стріляниною
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Інцидент стався після того, як чоловіки вживали алкогольні напої. Згодом, перебуваючи в автомобілі, між ними виникла сварка. Молодший брат дістав травматичний пістолет і двічі вистрілив 35-річному родичу в груди та живіт.
Потерпілий вибіг з авто та впав на землю, але брат підійшов до нього і здійснив ще два постріли в ноги та завдав ударів по тілу.
Зловмисника затримали, у нього вилучили у нього зброю і набої.
Слідчі повідомили 24-річному фігуранту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.
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