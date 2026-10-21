На Київщині чоловік під час сварки стріляв у рідного брата

Фото: поліція

У Василькові на Київщині бійка між братами закінчилася стріляниною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався після того, як чоловіки вживали алкогольні напої. Згодом, перебуваючи в автомобілі, між ними виникла сварка. Молодший брат дістав травматичний пістолет і двічі вистрілив 35-річному родичу в груди та живіт.

Потерпілий вибіг з авто та впав на землю, але брат підійшов до нього і здійснив ще два постріли в ноги та завдав ударів по тілу.

Зловмисника затримали, у нього вилучили у нього зброю і набої.

Слідчі повідомили 24-річному фігуранту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.