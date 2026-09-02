Пожизненное за изнасилование 11-летней падчерицы: суд окончательно отверг жалобы отчима-педофила

Фото: Офис Генерального прокурора

Апелляционный суд оставил по-прежнему приговор суда первой инстанции — пожизненное лишение свободы для 31-летнего мужчины, которого осудили за изнасилование малолетней падчерицы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Преступления произошли в Харьковской области в период с сентября 2024 года по апрель 2025 года. По данным прокуратуры, мужчина поселился вместе с семьей погибшего на фронте военнослужащего и поначалу пытался завоевать доверие девочки, обещая стать ей отцом.

Впоследствии, по материалам дела, мужчина начал совершать сексуальное насилие в отношении ребенка. Первый установленный эпизод произошел в селе Тарановка Чугуевского района, куда он привез 11-летнюю девочку якобы на рыбалку. В дальнейшем такие случаи повторялись, когда матери ребенка не было рядом.

В общей сложности правоохранители установили шесть эпизодов.

По данным прокуратуры, мужчина запугивал падчерицу и заставлял ее молчать. Из-за пережитого девочка замкнулась в себе, у нее ухудшилось состояние здоровья и успеваемость в школе. Впоследствии она рассказала о случившемся матери.

Семья пыталась скрываться от мужчины, однако он продолжал звонить по телефону и угрожать. В конце концов, девочка самостоятельно обратилась за помощью к правоохранителям.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый пытался отрицать свою ответственность, ссылаясь на последствия давней травмы головы. Он заявлял, что якобы не помнит обстоятельства событий.

Прокуроры доказали его вину по частям 4 и 6 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Осужденный и его адвокат оспорили приговор и просили смягчить наказание. Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил решение суда первой инстанции по-прежнему.

Информация о осужденном будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Херсонщины , обвиняемого в умышленном убийстве двух человек и изнасиловании малолетнего ребенка.