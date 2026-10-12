Российский удар по Павлограду: раненый мужчина, загорелись автомобили

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В результате российской атаки на Павлоград Днепропетровской области ранен 50-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также из-за атаки загорелись автомобили на парковке

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

"50-летний мужчина ранен из-за атаки россиян на Павлоград. Он сейчас в больнице. Его состояние тяжелое. Врачи рядом и оказывают помощь", - сообщил Александр Ганжа.

По его словам, в результате атаки также занялись автомобили на парковке. Раненому мужчине медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, что ранее российские войска атаковали четыре района Днепропетровщины . В Днепре пострадали четыре человека, в том числе двое детей. В Никопольщине ранен спасатель, в Синельниковском районе — мужчина.