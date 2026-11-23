Фото: полиция Харьковской области

В Чугуевском районе Харьковской области 34-летнему мужчине сообщили о подозрении в избиении супругов и ограблении. Во время конфликта он нанес 47-летнему мужу тяжелые телесные повреждения, а его жене — легкие

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, инцидент произошел в августе на территории дачного домовладения. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения в беседке, где между ним и 47-летним мужчиной возник конфликт.

Во время ссоры нападающий ударил потерпевшего кулаком в челюсть. Когда мужчина упал на пол, злоумышленник продолжил избивать его по разным частям тела. В результате избиения потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

Жена мужчины пыталась защитить его, однако нападавший ударил и ее. Женщина получила легкие телесные повреждения.

На следующее утро подозреваемый, находясь в жилом доме на территории того же домовладения, открыто забрал имущество потерпевшего. Речь идет о 1900 гривен, мобильном телефоне, одежде и мужской обуви.

По заключению эксперта, общая сумма материального ущерба превышает 4600 гривен.

Полицейские установили, что к преступлениям причастен 34-летний житель Николаевской области.

Мужчине сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 121 — умышленное тяжкое телесное повреждение;

ч. 2 ст. 125 - умышленное легкое телесное повреждение;

ч. 4 ст. 186 - грабеж.

За инкриминируемые преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Змиевский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.