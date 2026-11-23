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В Шевченковском районе Киева 23 ноября в результате падения обломков загорелся автомобиль. Предварительно есть пострадавшие

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, инцидент произошел в центральной части города. На место происшествия следуют экстренные службы.

"В Шевченковском районе, в центре города, в результате падения обломков пылает автомобиль. Экстренные службы направляются на место", — сообщил Виталий Кличко.

Впоследствии мэр уточнил, что, по предварительной информации, в Шевченковском районе есть пострадавшие. Медики направляются по вызову.

Информация о количестве потерпевших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Кроме того, в КМВА сообщили, что в Шевченковском районе в результате падения обломков возникло возгорание автомобиля. Соответствующие службы следуют на место происшествия.

"По предварительной информации, в Печерском районе также возникло возгорание автомобиля в результате падения обломков", - добавили в КМВА.

В Шевченковском районе пожар перекинулся на жилой дом. На данный момент известно об одном пострадавшем. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что в ночь на 23 ноября РФ атаковала Украину 153 ударными БпЛА типа Shahed (60 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия".