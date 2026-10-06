Повалил на землю и хотел изнасиловать: в Харьковской области на 13-летнюю девочку напали прямо на улице

Фото: прокуратура

В Харьковской области судили рецидивиста. Он на улице напал на 13-летнюю девочку

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Мужчина был пьян, когда заметил на улице 13-летнюю девочку и начал ее преследовать. Он настиг школьницу, повалил ее на землю и попытался изнасиловать, зажимая рот рукой.

Однако случайный прохожий услышал крики ребенка. Мужчина бросился на помощь, оттолкнул злоумышленника и спас девочку. Ребенок в результате нападения был госпитализирован с многочисленными травмами.

В ходе досудебного расследования установлено, что обвиняемый является рецидивистом. В 2012 году он был приговорен к 10 годам лишения свободы за аналогичное преступление против половой свободы и грабеж. Теперь ему назначили наказание 15 лет лишения свободы, и мужчина пытался оспорить приговор. Однако прокуратура смогла настоять на таком наказании. Суд вынес приговор без изменений.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы.