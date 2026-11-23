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В Шевченковском районе Киева в результате падения обломков загорелись два автомобиля и возник пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Также повреждены балконы на втором-четвертом этажах.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, из дома спасли двух человек. Также на месте обнаружили одного пострадавшего, которому медики оказывают помощь.

В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Также медики госпитализировали троих пострадавших. Среди раненых – иностранный гражданин.

Напомним, что в Шевченковском районе Киева 23 ноября в результате падения обломков загорелся автомобиль. Предварительно есть пострадавшие.