Фото: КГГА

В Киеве за 47-ю неделю 2026 года зарегистрировали 7 744 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 5,9%. Больше всего случаев зафиксировали среди детей

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews .

Общий недельный показатель заболеваемости составил 262,3, что на 52% ниже среднего уровня интенсивности.

За отчетный период заболели 4153 ребенка и 3591 взрослый. Среди школьников количество случаев возросло на 13,1% — всего зарегистрировали 2230 больных.

В то же время в столице уменьшилось количество случаев COVID-19. Через неделю обнаружили 20 больных, среди них 10 детей. Госпитализированных пациентов с COVID-19 не было.

В целом количество госпитализаций из-за гриппа и ОРВИ возросло до 62 человек. Из них 38 — дети до 17 лет. Пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии не было.

С начала эпидемического сезона летальные случаи вследствие осложнений гриппа и ОРВИ не зарегистрировали.

В Центре контроля и профилактики заболеваний напоминают, что вакцинация остается самой надежной защитой от тяжелого течения COVID-19 и гриппа.

Напомним, в Украине стартовал эпидемический сезон гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Сезон усиленного эпидемиологического надзора продлится до 23 мая 2027 года.