Фото: Херсонская областная прокуратура

Бывшему чиновнику Херсонского городского совета сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации. По данным следствия, в ежегодной декларации за 2024 год она не указала три объекта недвижимости, принадлежащих ее мужу

Об этом сообщили в прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, при подаче декларации подозреваемая не отметила нежилое помещение и квартиру в Киевской области, а также еще одну квартиру в Одесской области.

Общая площадь незадекларированной недвижимости составляет более 130 квадратных метров, а ее стоимость – более 2,34 млн грн.

Таким образом, у декларации отсутствовали сведения об имуществе на сумму, превышающую установленный законом порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины - умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Напомним, ранее 45-летнему экс-чиновнику районного ТЦК во Львовской области сообщили о подозрении из-за недостоверных данных в декларации. Речь идет о сумме более 4,5 млн. грн.