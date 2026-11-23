Экс-чиновник Херсонского горсовета не задекларировала недвижимость мужчины на 2,3 млн грн
Бывшему чиновнику Херсонского городского совета сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации. По данным следствия, в ежегодной декларации за 2024 год она не указала три объекта недвижимости, принадлежащих ее мужу
Об этом сообщили в прокуратуре, передает RegioNews .
По данным следствия, при подаче декларации подозреваемая не отметила нежилое помещение и квартиру в Киевской области, а также еще одну квартиру в Одесской области.
Общая площадь незадекларированной недвижимости составляет более 130 квадратных метров, а ее стоимость – более 2,34 млн грн.
Таким образом, у декларации отсутствовали сведения об имуществе на сумму, превышающую установленный законом порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.
Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины - умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.
Напомним, ранее 45-летнему экс-чиновнику районного ТЦК во Львовской области сообщили о подозрении из-за недостоверных данных в декларации. Речь идет о сумме более 4,5 млн. грн.