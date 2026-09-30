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30 сентября 2026, 07:36

На Ровенщине второй раз за два месяца горел завод по производству пенопласта

30 сентября 2026, 07:36
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Фото: Суспильне Ровно
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В селе Варковичи в Ровенской области 29 сентября второй раз за два месяца произошел пожар на территории завода по изготовлению пенопласта

Об этом пишет Общественное со ссылкой на Варковицкую сельскую территориальную громаду, передает RegioNews.

В 21:30 спасатели ликвидировали пожар. Специалисты устанавливают причины возгорания.

В общине призывали жителей не паниковать и доверять информацию только из официальных источников.

Это уже второй пожар на территории предприятия за последние два месяца. 11 августа там тоже возникло возгорание. Тогда огонь уничтожил пенополистироловый цех площадью 1000 квадратных метров, часть цеха подготовки площадью 200 квадратных метров, склад готовой продукции площадью 4400 квадратных метров, солнечную электростанцию мощностью 100 кВт, оборудование, прицеп и сухую растительность.

После пожара специалисты отобрали пробы воздуха. В них обнаружены повышенные концентрации отдельных загрязняющих веществ.

Напомним, во Львове горел склад с аэрозольными баллончиками. На месте пожара спасатели также обнаружили тела двух погибших. Еще пятеро пострадавших работников госпитализировали. Они получили поверхностные ожоги, их состояние – средней тяжести.

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