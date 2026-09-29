Удар по энергообъектам и жилым домам: Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ

Фото: ГСЧС Одесщины

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, в Киеве повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, а также жилые дома.

На Одесщине в результате атаки повреждено учебное заведение, общежитие и два иностранных судна.

Под русскими ударами также были Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Волынская и Ровенская области.

Зеленский отметил, что украинские силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожали воздушные цели, в частности, баллистические ракеты.

Президент также поблагодарил США, Норвегию, Францию и Германию за поддержку украинской ПВО, в том числе за комплексы NASAMS и ракеты к ним.

По его словам, работы по ликвидации последствий российских атак продолжаются.

Напомним, в ночь на 29 сентября РФ атаковала Украину противокорабельной ракетой Циркон/Оникс, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 152 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 24 локациях.