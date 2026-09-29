За месяц в Киеве из-за атак РФ погиб 31 человек: 360 пострадавших

Фото: ГСЧС Киева

За последний месяц в Киеве в результате российских атак погиб 31 человек, еще около 360 гражданских получили ранения. Среди пострадавших – 16 детей

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель КГВА Екатерина Поп, передает RegioNews.

По ее словам, один ребенок погиб на этой неделе в результате российского удара по жилому дому.

Также за месяц в Киеве повреждено около 116 многоэтажек и около 34 частных домов.

Российские атаки повредили объекты гражданской инфраструктуры, в частности, учреждения здравоохранения, образования и науки, а также транспортную инфраструктуру.

По словам Поп, наибольшие повреждения получили автозаправочные станции, склады и нежилая инфраструктура. Также зафиксированы удары по дата-центрам.

Напомним, в ночь на 29 сентября РФ атаковала Украину противокорабельной ракетой Циркон/Оникс, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 152 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 24 локациях.