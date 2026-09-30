Очередной удар РФ по Киеву: один человек погиб, четверо пострадали

Фото: ГСЧС Киева

Россияне в ночь на 30 сентября нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Киеву. Один человек погиб, еще четверо пострадали. В результате атаки в четырех районах столицы произошли пожары и разрушения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Святошинском районе повреждено около 10 частных домов.

В Подольском районе русские войска попали в нежилое здание. Из-за удара загорелись кровля и строительные материалы на шестом этаже. Также возник пожар и разрушение в складском здании – спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Еще по одному адресу горел двухэтажный частный дом.

В Голосеевском районе загорелись баня, бытовка и бетоносмеситель. Пожар был ликвидирован.

В Соломенском районе горел травяной настил на открытой территории.

Последствия российской атаки устраняют соответствующие службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений может уточняться.

Напомним, по данным КГВА, за последний месяц в Киеве в результате российских атак погиб 31 человек, еще около 360 гражданских получили ранения. Среди пострадавших – 16 детей.