Потери армии РФ по состоянию на 30 сентября: Генштаб обновил данные
Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 533 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1470 оккупантов, 21 артиллерийскую систему, два РСЗО, одно средство ПВО, 1393 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 332 единицы автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 30.09.26 ориентировочно составили:
Напомним, в течение 28 сентября и ночью на 29 сентября украинские военные поразили вражескую РЛС "Каста", пункты управления дронами и склады боеприпасов.
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