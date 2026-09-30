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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

В Киевском районе зафиксировано попадание вражеского дрона в многоэтажный дом. После россияне снова ударили по району.

Кроме того, враг атаковал Салтовский район. Там повреждены окна в частном доме и автомобиль, а один ребенок испытал острую реакцию на стресс.

Напомним, в ночь на 30 сентября россияне нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Киеву. Один человек погиб, еще четверо пострадали. В результате атаки в четырех районах столицы произошли пожары и разрушения.