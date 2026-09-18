В Черкасской области Mercedes столкнулся с мотоциклом: пострадал 20-летний мужчина

Фото: полиция Черкасской области

В Звенигородке Черкасской области в результате ДТП пострадал 20-летний мотоциклист. Его госпитализировали в больницу. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает обстоятельства аварии

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 сентября около 13:20 на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Грушевского в Звенигородке.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE 450 не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мотоциклом Lifan, которым управлял 20-летний мужчина.

В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Тернополе водитель Opel Movano сбил 17-летнюю девушку . Пострадавшую доставили в больницу. У водителя отобрали образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии.