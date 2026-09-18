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18 сентября 2026, 20:04

В Киевской области из-за российской атаки загорелось производственно-складское здание

18 сентября 2026, 20:04
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Фото иллюстративное
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В Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки занялось производственно-складское здание. По предварительной информации, люди не пострадали

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"Враг снова атаковал Киевщину. В Вышгородском районе из-за вражеского удара занялось производственно-складское здание. Пожар сейчас укротят спасатели ГСЧС", — написал Ткаченко.

По его словам, предварительно информации о пострадавших нет.

В настоящее время спасатели ликвидируют пожар и работают над устранением последствий российской атаки.

Напомним, что днем 18 сентября российские войска нанесли удар по людному месту в центре Одессы . В результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек, большинство из них получили обломочные ранения.

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