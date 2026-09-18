На Київщині чоловік відкрив вогонь по парі прямо з авто

Фото: Національна поліція

На Київщині чоловік відкрив вогонь з машини, в якій були люди. Внаслідок стрілянини обидва отримали поранення

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався влітку поблизу села Ровжі. Чоловік і жінка були біля мисливського господарства. Тоді до них наблизився автомобіль. Прямо з машини невідомий здійснив постріл в їхній бік та поїхав у невідомому напрямку.

Внаслідок пострілу чоловік отримав кульове поранення черевної порожнини, жінка — вогнепальне поранення ноги. Правоохоронці викрили зловмисника. Ним виявився 51-річний житель столиці. Йому повідомили про підозру.

Нагадаємо, у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.