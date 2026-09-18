Хмельницкий передавал ФСБ данные о военных объектах по криптовалюте: суд вынес приговор

Фото: Офис Генерального прокурора

В Хмельницком 43-летнего мужчину признали виновным в государственной измене. За передачу представителю ФСБ РФ информации о военных объектах и фотографиях последствий российской атаки он получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, в мае 2025 года мужчина начал общаться в Telegram с представителем России и согласился собирать для него информацию, которую могли использовать против Украины.

В частности, куратор поручил ему сфотографировать объект военной инфраструктуры. Сначала хмельничанин передал его геолокационные координаты, а затем прислал фотографии.

В начале сентября 2025 года этот объект понес удар российских ракет и беспилотников. После атаки осужденный, по данным обвинения, запечатлел ее последствия и передал снимки представителю ФСБ РФ.

Кроме того, в течение мая-сентября 2025 года мужчина неоднократно фотографировал военные объекты в Хмельницком, отмечал их на Google-картах и отправлял полученные данные российскому куратору.

За выполнение отдельных задач он получал на свой криптогаманец по 100 долларов США.

Правоохранители задержали мужчину в конце сентября 2025 во время выполнения очередного задания. Ему сообщили о подозрении в государственной измене по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Суд признал хмельничанина виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Харьковской области 55-летнего мужчину, который сотрудничал с российской военной разведкой, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.