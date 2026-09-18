Удар по центру Одессы: повреждено админздание, известно о пяти пострадавших

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Днем 18 сентября российские войска нанесли удар по людному месту в центре Одессы. В результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек, большинство из них получили обломочные ранения

Об этом сообщили глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и начальник Одесской ОВА Олег Кипер , передает RegioNews .

Сначала Лысак сообщил о трех пострадавших. По его словам, один из них находился в тяжелом состоянии, всех госпитализировали.

Впоследствии Олег Кипер уточнил, что количество пострадавших выросло до пяти.

"Пока известно о пяти пострадавших в результате удара по центру Одессы. У большинства пострадавших обломочные ранения. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь", — сообщил начальник Одесской ОВА.

В результате атаки поврежден фасад и остекление административного здания. Кроме того, возник пожар, охвативший несколько этажей.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара. Детали атаки уточняются.

Напомним, что в результате атаки российского беспилотника на электропоезд в Харьковском районе погиб 30-летний мужчина, еще восемь человек пострадали.