В Харьковской области задержали мужчину, который напал с ножом на военнослужащего ТЦК и СП

Фото: полиция Харьковской области

В городе Златополь Харьковской области 57-летний мужчина во время конфликта с военнослужащими ТЦК и СП нанес одному из них многочисленные ножевые ранения. Потерпевшего госпитализировали, а нападавшего полицейские задержали

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Событие произошло вечером 16 сентября во время проведения мобилизационных мероприятий.

По данным полиции, между 57-летним жителем Златополя и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки возник конфликт.

Во время него мужчина нанес одному из военнослужащих многочисленные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Местонахождение нападавшего установили. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины — угрозу или насилие в отношении служебного лица или гражданина, исполняющего общественный долг.

Фигуранту сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Харькове мужчина нанес ранения ножом трем военным ТЦК и правоохранителю. Это произошло, когда у него хотели проверить военно-учетные документы.