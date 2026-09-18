В Харьковской области задержали мужчину, который напал с ножом на военнослужащего ТЦК и СП
В городе Златополь Харьковской области 57-летний мужчина во время конфликта с военнослужащими ТЦК и СП нанес одному из них многочисленные ножевые ранения. Потерпевшего госпитализировали, а нападавшего полицейские задержали
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Событие произошло вечером 16 сентября во время проведения мобилизационных мероприятий.
По данным полиции, между 57-летним жителем Златополя и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки возник конфликт.
Во время него мужчина нанес одному из военнослужащих многочисленные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
Местонахождение нападавшего установили. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины — угрозу или насилие в отношении служебного лица или гражданина, исполняющего общественный долг.
Фигуранту сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в Харькове мужчина нанес ранения ножом трем военным ТЦК и правоохранителю. Это произошло, когда у него хотели проверить военно-учетные документы.