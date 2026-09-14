На Київщині потяг на смерть переїхав жінку
Трагедія сталась на Фастівщині. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Трагедія сталась на станції Вишняки. Під колесами пасажирського потягу сполученням Київ-Рахів загинула 83-річна місцева жителька. Відомо, що жінка переходила залізничні колії. Від отриманих травм вона загинула на місці.
"Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України)", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, раніше у Львові потяг збив чоловіка, який сидів на колії. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
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