На Київщині потяг на смерть переїхав жінку

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась на станції Вишняки. Під колесами пасажирського потягу сполученням Київ-Рахів загинула 83-річна місцева жителька. Відомо, що жінка переходила залізничні колії. Від отриманих травм вона загинула на місці.

"Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України)", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Львові потяг збив чоловіка, який сидів на колії. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.