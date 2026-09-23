Пограничники разнесли российскую "Герань-5"
Военные показали новое видео с фронта. Украинские защитники эффектно уничтожили российские минометы и беспилотники
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Военные 105 пограничного отряда имени князя Владимира Великого показали дары по враждебным объектам. Во время боевой работы они уничтожили реактивную БПЛА "Герань-5", минометы "Васильок", а также составы горюче-смазочных материалов и боекомплекта, средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции.
"Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины в составе сил обороны Украины непрерывно защищают государственную границу, держат оборону и делают все возможное для безопасности людей и территорий", - говорят пограничники.
Напомним, ранее пограничники показали, как они уничтожают вражеские "шахеды" .