Атака на Киев: число погибших выросло
Россияне с утра 23 сентября ударили по Киеву. Стало известно, что количество пострадавших выросло
Об этом сообщил мэр столицы, передает RegioNews.
В результате атаки на Киев один человек погиб. Теперь стало известно, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, количество жертв в результате атаки возросло до двух.
Также получили ранения 25 жителей столицы. 17 из них находятся в больнице.
Напомним, в результате утренней вражеской атаки беспилотниками на столицу зафиксированы повреждения в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах. В частности, беспилотники ударили по АЗС.
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