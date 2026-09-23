Атака на Киев: число погибших выросло

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Россияне с утра 23 сентября ударили по Киеву. Стало известно, что количество пострадавших выросло

Об этом сообщил мэр столицы, передает RegioNews.

В результате атаки на Киев один человек погиб. Теперь стало известно, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, количество жертв в результате атаки возросло до двух.

Также получили ранения 25 жителей столицы. 17 из них находятся в больнице.

Напомним, в результате утренней вражеской атаки беспилотниками на столицу зафиксированы повреждения в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах. В частности, беспилотники ударили по АЗС.