В Прикарпатье женщина создала канал против ТЦК

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В Прикарпатье судили женщину за препятствование деятельности ВСУ и других военных формирований. Оказалось, она создала в мессенджере канал, мешавший ТЦК

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина создала Viber-сообщество, которое назвало "Полицаи". Там люди сообщали об актуальных местах проведения мобилизационных мероприятий представителями ТЦК. В таких сообщениях указывалось место, время и адрес проведения мобилизационных мероприятий.

В общей сложности там зафиксировали около 18 сообщений с конкретными локациями работы ТЦК.

Женщина признала вину и раскаялась. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 54 400 гривен.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.