В Черкасской области пьяный мужчина взорвал гранату у себя во дворе

Фото: полиция Черкасской области

20 июня, около полуночи, в полицию поступило сообщение о взрыве в селе Ягубец Уманского района

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, 41-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал гранату и бросил ее на собственном подворье.

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения обеих ног. Его доставили в больницу, где медики оказывают медицинскую помощь.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Хусте правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое сыновей.