В Черкасской области пьяный мужчина взорвал гранату у себя во дворе
20 июня, около полуночи, в полицию поступило сообщение о взрыве в селе Ягубец Уманского района
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
Как установили правоохранители, 41-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал гранату и бросил ее на собственном подворье.
В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения обеих ног. Его доставили в больницу, где медики оказывают медицинскую помощь.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в Хусте правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое сыновей.
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