Конфлікт через комуналку: чоловік кинув гранату в будівлю підприємства на Київщині

Фото: Національна поліція

У селищі Коцюбинське Бучанського району чоловік кинув до приміщення комунального підприємства гранату

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 6 серпня близько 13:20.

До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий кинув до адміністративної будівлі комунального підприємства предмет, схожий на гранату.

На місце оперативно прибули наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції.

Попередньо встановлено, що 48-річний місцевий житель після конфлікту через комунальні нарахування кинув до кабінету адміністративної будівлі тренувальну гранату.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, на Черкащині п'яний чоловік підірвав гранату на власному подвір'ї. Він отримав осколкові поранення обох ніг. Його доставили до лікарні.