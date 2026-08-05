Украинские пожарные спасли обожженного козленка во время пожаров во Франции
Украинские спасатели, участвующие в ликвидации масштабного лесного пожара во Франции, спасли козлёнка, оказавшегося среди выжженных огнём гектаров леса
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews .
Во время тушения пожара спасатели заметили дикое животное посреди обожженной земли. Козуленок еще пытался убежать, однако из-за ожогов его ножки уже не слушались.
Пожарные осторожно взяли животное на руки, напоили водой, осмотрели и успокоили. После этого пожарным автомобилем его доставили в ближайшую деревню, где косуля уже ждали волонтеры.
Благодаря оперативным действиям украинских спасателей детеныш получил шанс на жизнь. После лечения и реабилитации он сможет вернуться к дикой природе.
В ГСЧС отметили, что работа спасателей заключается не только в борьбе с огнем, но и в спасении всех живых существ, страдающих стихией.
Напомним, что во Львове 11 июля спасатели помогли женщине, которая, спасая своего кота, сама оказалась на дереве и не смогла самостоятельно спуститься.