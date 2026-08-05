Украинские пожарные спасли обожженного козленка во время пожаров во Франции

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews .

Во время тушения пожара спасатели заметили дикое животное посреди обожженной земли. Козуленок еще пытался убежать, однако из-за ожогов его ножки уже не слушались.

Пожарные осторожно взяли животное на руки, напоили водой, осмотрели и успокоили. После этого пожарным автомобилем его доставили в ближайшую деревню, где косуля уже ждали волонтеры.

Благодаря оперативным действиям украинских спасателей детеныш получил шанс на жизнь. После лечения и реабилитации он сможет вернуться к дикой природе.

В ГСЧС отметили, что работа спасателей заключается не только в борьбе с огнем, но и в спасении всех живых существ, страдающих стихией.

Напомним, что во Львове 11 июля спасатели помогли женщине, которая, спасая своего кота, сама оказалась на дереве и не смогла самостоятельно спуститься.