Обещали тыл за 26 тысяч долларов: в Киеве разоблачили масштабную схему уклонения от фронта
Столичные полицейские разоблачили коррупционную схему, участники которой обещали военнослужащему перевод в тыловое подразделение за 26 тысяч долларов США
Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, организатор схемы ссылался на якобы имеющиеся связи в воинских частях и уверял, что может помочь с переводом бойца в одну из тыловых частей. Кроме того, мужчина гарантировал, что при оформлении перевода военнослужащего не будут привлекаться к активным боевым действиям.
Для получения денег дельцы привлекли сообщника, через которого должны были передать 26 тысяч долларов.
Правоохранители задержали организатора схемы и его подельника. Следователи сообщили обоим мужчинам о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Им инкриминируют преступление, санкция которого предусматривает до 12 лет лишения свободы.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и других причастных лиц.
Напомним, что правоохранители разоблачили преступную группу из четырех человек, организовавших схему нелегальной переправки граждан через госграницу.