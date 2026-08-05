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05 августа 2026, 16:25

Обещали тыл за 26 тысяч долларов: в Киеве разоблачили масштабную схему уклонения от фронта

05 августа 2026, 16:25
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Фото: Нацполиция
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Столичные полицейские разоблачили коррупционную схему, участники которой обещали военнослужащему перевод в тыловое подразделение за 26 тысяч долларов США

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, организатор схемы ссылался на якобы имеющиеся связи в воинских частях и уверял, что может помочь с переводом бойца в одну из тыловых частей. Кроме того, мужчина гарантировал, что при оформлении перевода военнослужащего не будут привлекаться к активным боевым действиям.

Для получения денег дельцы привлекли сообщника, через которого должны были передать 26 тысяч долларов.

Правоохранители задержали организатора схемы и его подельника. Следователи сообщили обоим мужчинам о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Им инкриминируют преступление, санкция которого предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и других причастных лиц.

Напомним, что правоохранители разоблачили преступную группу из четырех человек, организовавших схему нелегальной переправки граждан через госграницу.

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