Смертельное ДТП в Черкасской области: на нерегулируемом переходе легковушка сбила женщину

Фото: полиция Черкасской области

В Черкасском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 61-летняя женщина-пешеход

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Авария произошла сегодня около 10:30 на автодороге Н-01 "Киев - Знаменка" в пределах села Косари Черкасского района.

По предварительным данным правоохранителей, 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате наезда потерпевшая получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, однако спасти женщину не удалось - она скончалась в больнице.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельной аварии.

Напомним, ранее в Киевской области 17-летний парень на "ВАЗе", двигаясь задним ходом, наехал на 61-летнюю женщину, отдыхавшую у водоема. Пострадавшую госпитализировали.