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05 августа 2026, 15:32

В Ровенской области будут судить мужчину, который присылал детям свои интимные фото

05 августа 2026, 15:32
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Фото иллюстративное
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В Ровенской области завершили досудебное расследование в отношении 44-летнего мужчины, который присылал несовершеннолетним девочкам порнографические материалы и интимные сообщения в социальных сетях

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Как сообщили правоохранители, пострадавшими в уголовном производстве пятеро девочек в возрасте от 12 до 15 лет, одна из которых — дочь фигуранта.

По данным следствия, летом 2025 года в полицию обратились родители детей из одного из сел Ровенского района. В ходе проверки телефонов они обнаружили материалы порнографического характера.

Правоохранители установили, что мужчина через социальные сети присылал малолетним и несовершеннолетним односельчанам интимные текстовые сообщения, а также фотографии своих половых органов. Одним из адресаток была его 14-летняя дочь.

При осмотре мобильного телефона подозреваемого полицейские также обнаружили видеозапись с признаками детской порнографии.

Мужчине сообщили о подозрении по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, под которой она находится до сих пор.

Досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства переданы в суд для рассмотрения по существу.

Правоохранители отмечают, что отягчающим обстоятельством по делу есть совершение преступления повторно.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Харькове перед судом предстанет рясофорный монах Харьковской епархии УПЦ МП.

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