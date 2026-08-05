Сливал информацию о складах с дронами: в Киеве задержали 18-летнего агента РФ
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры 18-летнему жителю Киевщины сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Через Telegram он установил контакт с представителем РФ и согласился за деньги собирать и передавать информацию об интересующих российскую сторону объектах.
Первой была задача сфотографировать один из районных ТЦК и СП, а также ситуацию вокруг него. Эту работу подозреваемый проделал, получив за нее 20$ на свой криптосчет.
В дальнейшем куратор поручил ему собрать информацию об одном из предприятий в Киеве, на территории которого хранились БПЛА. В частности, российскую сторону интересовали сведения о работе предприятия, его расположении и внутренней инфраструктуре.
Все материалы заказчик требовал посылать с точной фиксацией координат и времени съемки.
По материалам следствия, полученные сведения, российская сторона планировала использовать для подготовки ударов по столице. Подозреваемый задержан.
По ходатайству прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Херсонской области была судима женщина, которая сотрудничала с оккупантами. В частности она активно предлагала жителям участвовать в псевдо-референдумах.