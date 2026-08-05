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05 августа 2026, 15:57

Сливал информацию о складах с дронами: в Киеве задержали 18-летнего агента РФ

05 августа 2026, 15:57
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Фото: Офис Генерального прокурора
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При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры 18-летнему жителю Киевщины сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Через Telegram он установил контакт с представителем РФ и согласился за деньги собирать и передавать информацию об интересующих российскую сторону объектах.

Первой была задача сфотографировать один из районных ТЦК и СП, а также ситуацию вокруг него. Эту работу подозреваемый проделал, получив за нее 20$ на свой криптосчет.

В дальнейшем куратор поручил ему собрать информацию об одном из предприятий в Киеве, на территории которого хранились БПЛА. В частности, российскую сторону интересовали сведения о работе предприятия, его расположении и внутренней инфраструктуре.

Все материалы заказчик требовал посылать с точной фиксацией координат и времени съемки.

По материалам следствия, полученные сведения, российская сторона планировала использовать для подготовки ударов по столице. Подозреваемый задержан.

По ходатайству прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Херсонской области была судима женщина, которая сотрудничала с оккупантами. В частности она активно предлагала жителям участвовать в псевдо-референдумах.

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