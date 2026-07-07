12:30  07 июля
В Николаевской области мужчина заявил, что его город принадлежит РФ
09:39  07 июля
Депутат из Прикарпатья присвоил миллионы из зарплат педагогов: получил 9 лет тюрьмы
08:22  07 июля
На Ровенщине питбуль покусал владельца и соседку: мужчина защищал ее
UA | RU
UA | RU
07 июля 2026, 13:47

Подвал, похожий на пыточную, признание и убийство: новые детали дела о покушении в Монако

07 июля 2026, 13:47
Читайте також українською мовою
Подозреваемая Анастасия Березовская Фото: Интерпол
Читайте також
українською мовою

Правоохранительные органы официально сообщили новые детали по делу о покушении на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Березовская прибыла в Украину 1 июля. После этого правоохранители установили круг ее контактов и маршруты передвижения.

Следствие установило, что по возвращении она общалась с семьей и двумя мужчинами – бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Правоохранители выяснили, что оба мужчины ранее осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской. Их начали проверять как возможных лиц, причастных к покушению в Монако.

В ходе следственных действий один из фигурантов, по данным правоохранителей, сообщил об убийстве Березовской, которое он якобы совершил вместе с другим мужчиной. По его словам, о контактах с женщиной и переводах средств он не сообщал руководству и действовал самостоятельно.

Также во время обыска в доме бывшего правоохранителя обнаружили подвальное помещение, которое, по информации следствия, похоже на комнату пыток.

Оба мужчины были задержаны по подозрению в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.

По показаниям одного из задержанных провели следственный эксперимент, в ходе которого обнаружили тело Березовской с огнестрельными ранениями головы и гильзы от патронов.

Сейчас готовится сообщение о подозрении. Следствие продолжается.

Украинские правоохранители передали всю информацию следственным органам Монако и продолжают сотрудничество с ними.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что под Киевом 6 июля нашли тело женщины , подозреваемой в причастности к покушению на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Напомним, взрыв произошел в понедельник, 29 июня, незадолго до 21 часов. Целью нападения был Ермолаев. В результате взрыва пакета со взрывчаткой пострадали три человека – сам бизнесмен, его спутница и сын-подросток.

В МИДе Украины заявили, что украинское посольство во Франции находится на связи с местными органами власти.

Ермолаев - основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков Днепра. В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
расследование убийство Киевская область правоохранители покушение Тело Монако подозреваемая Вадим Ермолаев
Под Киевом нашли тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако – СМИ
07 июля 2026, 10:36
Покушение в Монако: Интерпол разыскивает подозреваемую украинку
03 июля 2026, 14:40
В Монако расследуют покушение на украинского бизнесмена: подозревают женщину
03 июля 2026, 11:38
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
В Луцке депутат укусил патрульного: полиция рассказала детали
07 июля 2026, 13:37
В Полтавской области свекровь выписала невестку с детьми из квартиры после 25 лет проживания
07 июля 2026, 13:30
Расследование о 143 квартирах брата директора ГБР: суд запретил публикацию
07 июля 2026, 13:05
Девушка застряла в почтматате в Ровно: ее освободили спасатели
07 июля 2026, 12:37
В Николаевской области мужчина заявил, что его город принадлежит РФ
07 июля 2026, 12:30
19 погибших и 61 раненый: в Киеве завершили поисково-спасательные работы
07 июля 2026, 11:55
Прятали наркотики в игрушках и чемоданах: на Закарпатье разоблачили международную наркосеть
07 июля 2026, 11:29
Требования Путина как инструкция для победы Украины
07 июля 2026, 11:12
На Полтавщине зафиксировали землетрясение: что известно о толчках
07 июля 2026, 10:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Все блоги »