Подозреваемая Анастасия Березовская Фото: Интерпол

Правоохранительные органы официально сообщили новые детали по делу о покушении на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Березовская прибыла в Украину 1 июля. После этого правоохранители установили круг ее контактов и маршруты передвижения.

Следствие установило, что по возвращении она общалась с семьей и двумя мужчинами – бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Правоохранители выяснили, что оба мужчины ранее осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской. Их начали проверять как возможных лиц, причастных к покушению в Монако.

В ходе следственных действий один из фигурантов, по данным правоохранителей, сообщил об убийстве Березовской, которое он якобы совершил вместе с другим мужчиной. По его словам, о контактах с женщиной и переводах средств он не сообщал руководству и действовал самостоятельно.

Также во время обыска в доме бывшего правоохранителя обнаружили подвальное помещение, которое, по информации следствия, похоже на комнату пыток.

Оба мужчины были задержаны по подозрению в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.

По показаниям одного из задержанных провели следственный эксперимент, в ходе которого обнаружили тело Березовской с огнестрельными ранениями головы и гильзы от патронов.

Сейчас готовится сообщение о подозрении. Следствие продолжается.

Украинские правоохранители передали всю информацию следственным органам Монако и продолжают сотрудничество с ними.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что под Киевом 6 июля нашли тело женщины , подозреваемой в причастности к покушению на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Напомним, взрыв произошел в понедельник, 29 июня, незадолго до 21 часов. Целью нападения был Ермолаев. В результате взрыва пакета со взрывчаткой пострадали три человека – сам бизнесмен, его спутница и сын-подросток.

В МИДе Украины заявили, что украинское посольство во Франции находится на связи с местными органами власти.

Ермолаев - основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков Днепра. В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.