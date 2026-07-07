"Сталкер" из Киева, десятки жертв и годы преследований: что известно о Викторе Вербняке

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История 34-летнего киевлянина Виктора Вербняка, которого СМИ и пострадавшие называют сталкером, вызвала широкий резонанс в Украине. Мужчина в течение нескольких лет мог навязчиво преследовать десятки женщин, применяя методы психологического давления и устрашения

Об этом идет речь в расследовании BIHUS Info, передает RegioNews.

Как установили журналисты, Вербняк знакомился с девушками, после чего в случае отказа от дальнейшего общения начинал надоедать им звонки, сообщения и создание новых аккаунтов после блокировки. Некоторые пострадавшие заявляли об угрозах, попытках получить доступ к личным аккаунтам, а также заказе товаров на их имена.

По словам женщин, мужчина мог собирать персональную информацию о них, в том числе данные о месте жительства, учебе или личных обстоятельствах. Некоторые из пострадавших рассказывали о случаях, когда он демонстрировал знания деталей, которые они ему не сообщали.

Отдельные женщины утверждали, что после отказа Вербняк пытался психологически влиять на них, убеждая, что они неправильно воспринимают ситуацию, а также обходили блокировку из-за новых номеров телефонов и аккаунтов.

Несмотря на многочисленные обращения пострадавших, правоохранители ранее не всегда могли эффективно реагировать на такие случаи из-за отсутствия отдельной ответственности за сталкерство в украинском законодательстве.

После огласки истории и публикации материалов журналистами полиция открыла уголовное производство по факту возможного нарушения неприкосновенности частной жизни.

Журналисты BIHUS Info также пытались найти Вербняка по месту регистрации в Киеве, однако его там не обнаружили. По данным расследователей, мужчина мог находиться за границей, в том числе в Германии.

Как известно, в Германии преследование человека (сталкинг) является уголовным правонарушением и может наказываться штрафом или лишением свободы.

Напомним, в июне стало известно, что в Киеве неизвестный мужчина преследует женщин. По факту заявлений полиция проводит расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни.