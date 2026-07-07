12:30  07 июля
В Николаевской области мужчина заявил, что его город принадлежит РФ
09:39  07 июля
Депутат из Прикарпатья присвоил миллионы из зарплат педагогов: получил 9 лет тюрьмы
08:22  07 июля
На Ровенщине питбуль покусал владельца и соседку: мужчина защищал ее
UA | RU
UA | RU
07 июля 2026, 14:29

"Сталкер" из Киева, десятки жертв и годы преследований: что известно о Викторе Вербняке

07 июля 2026, 14:29
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

История 34-летнего киевлянина Виктора Вербняка, которого СМИ и пострадавшие называют сталкером, вызвала широкий резонанс в Украине. Мужчина в течение нескольких лет мог навязчиво преследовать десятки женщин, применяя методы психологического давления и устрашения

Об этом идет речь в расследовании BIHUS Info, передает RegioNews.

Как установили журналисты, Вербняк знакомился с девушками, после чего в случае отказа от дальнейшего общения начинал надоедать им звонки, сообщения и создание новых аккаунтов после блокировки. Некоторые пострадавшие заявляли об угрозах, попытках получить доступ к личным аккаунтам, а также заказе товаров на их имена.

По словам женщин, мужчина мог собирать персональную информацию о них, в том числе данные о месте жительства, учебе или личных обстоятельствах. Некоторые из пострадавших рассказывали о случаях, когда он демонстрировал знания деталей, которые они ему не сообщали.

Отдельные женщины утверждали, что после отказа Вербняк пытался психологически влиять на них, убеждая, что они неправильно воспринимают ситуацию, а также обходили блокировку из-за новых номеров телефонов и аккаунтов.

Несмотря на многочисленные обращения пострадавших, правоохранители ранее не всегда могли эффективно реагировать на такие случаи из-за отсутствия отдельной ответственности за сталкерство в украинском законодательстве.

После огласки истории и публикации материалов журналистами полиция открыла уголовное производство по факту возможного нарушения неприкосновенности частной жизни.

Журналисты BIHUS Info также пытались найти Вербняка по месту регистрации в Киеве, однако его там не обнаружили. По данным расследователей, мужчина мог находиться за границей, в том числе в Германии.

Как известно, в Германии преследование человека (сталкинг) является уголовным правонарушением и может наказываться штрафом или лишением свободы.

Напомним, в июне стало известно, что в Киеве неизвестный мужчина преследует женщин. По факту заявлений полиция проводит расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев расследование журналисты Bihus.Info преследование сталкер
В Киеве задержан иностранец, которого искали 20 лет за убийство
06 июля 2026, 14:45
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Смерть 14-летней спортсменки в Тернопольской области: будут судить директора спортшколы
07 июля 2026, 16:59
SMAS-лифтинг в Киеве: ТОП-5 клиник с современным оборудованием
07 июля 2026, 16:15
"Офисы" по изготовлению фальшивых справок: в Киевской области разоблачили масштабную сеть по уклонению от мобилизации
07 июля 2026, 16:13
Зеленский ввел санкции против экс-депутата Борислава Березы
07 июля 2026, 15:50
Удар КАБом по Харькову: среди 11 пострадавших – трое маленьких детей
07 июля 2026, 15:47
ДТП на Набережном шоссе: в Киеве затруднено движение в сторону Почтовой площади
07 июля 2026, 15:15
Прокуратура показала "комнату пыток" по делу убийства подозреваемой в покушении в Монако
07 июля 2026, 14:44
В Киевской области военный СЗЧ убил отчим ножом
07 июля 2026, 14:25
Подвал, похожий на пыточную, признание и убийство: новые детали дела о покушении в Монако
07 июля 2026, 13:47
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Все блоги »