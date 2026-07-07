Девушка застряла в почтматате в Ровно: ее освободили спасатели
В Ровно спасатели помогли девушке, оказавшейся закрытой внутри ячейки почтомата
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.
Сообщение о необычной ситуации поступило в Службу спасения 7 июля около 06:00.
К спасателям обратился волнующийся подросток, который рассказал, что на улице Киевской в Ровно в ячейке почтомата находится девушка, а самостоятельно открыть ее не может.
На место происшествия оперативно прибыли бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью специального инструмента они открыли ячейку и вызволили девушку.
Медицинская помощь ей не понадобилась. Обстоятельства, по которым она оказалась внутри почтомата, выясняются.
Напомним, в Хмельницкой области 15-летняя девушка оказалась в реанимации из-за сепсиса, развившегося в результате длительного отсутствия медицинской помощи. Воспалительные процессы на коже появились давно, однако родители занимались самолечением.