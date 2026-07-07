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07 июля 2026, 12:37

Девушка застряла в почтматате в Ровно: ее освободили спасатели

07 июля 2026, 12:37
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В Ровно спасатели помогли девушке, оказавшейся закрытой внутри ячейки почтомата

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Сообщение о необычной ситуации поступило в Службу спасения 7 июля около 06:00.

К спасателям обратился волнующийся подросток, который рассказал, что на улице Киевской в Ровно в ячейке почтомата находится девушка, а самостоятельно открыть ее не может.

На место происшествия оперативно прибыли бойцы 3-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью специального инструмента они открыли ячейку и вызволили девушку.

Медицинская помощь ей не понадобилась. Обстоятельства, по которым она оказалась внутри почтомата, выясняются.

Напомним, в Хмельницкой области 15-летняя девушка оказалась в реанимации из-за сепсиса, развившегося в результате длительного отсутствия медицинской помощи. Воспалительные процессы на коже появились давно, однако родители занимались самолечением.

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спасатели ГСЧС Ровно девушка почтомат
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