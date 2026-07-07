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07 июля 2026, 13:30

В Полтавской области свекровь выписала невестку с детьми из квартиры после 25 лет проживания

07 июля 2026, 13:30
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Фото из открытых источников
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В Полтаве суд рассмотрел дело по "жилищному" вопросу. Оказалось, что свекровь выписала невестку и ее детей из квартиры

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Женщина с детьми проживала в квартире с детьми. Более 25 лет они жили как семья. В частности, вместе содержали жилье, платили коммунальные услуги и получили защищенное законом право пользования жильем.

Фактически в "спорной квартире" они проживали с 2001 года, а с 2005 года там были зарегистрированы. Это произошло с согласия владелицы жилья, купившей квартиру для сына и его семьи. Кроме того, женщина рассказала, что после продажи собственного дома передала свекрови средства для погашения расходов на приобретение квартиры. Многие годы семья вместе содержала жилье. Другой квартиры у них не было.

При этом свекровь заявила, что никогда не жила вместе с невесткой и тремя внуками, не вела с ними совместного хозяйства, а значит – они не могут считаться членами семьи. По ее мнению, после изменений законодательства она имела право как собственник обратиться с заявлением о снятии их с регистрации, что и было сделано в соответствии с действующим порядком.

Суд признал право невестки и ее детей пользоваться жильем. В то же время, суд отказал в требовании обязать орган регистрации сразу зарегистрировать истцов в квартире. Суд отметил, что решение суда, вступившее в законную силу, является документом, подтверждающим право пользования жильем и может быть подано для регистрации места жительства в соответствии с Законом Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине".

При этом суд не удовлетворительным требованием о запрете выселения, поскольку истцы не доказали, что на момент рассмотрения дела владелица фактически совершала действия по их принудительному выселению, а потому такое требование было признано преждевременным.

Напомним, что в Днепре разоблачили 39-летнего афериста. Он организовал схему продажи чужого жилья.

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