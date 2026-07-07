Расследование о 143 квартирах брата директора ГБР: суд запретил публикацию

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Печерский районный суд Киева запретил журналистам и общественной организации распространять информацию о недвижимости, сделках и инвестициях брата директора ГБР Алексея Сухачева – харьковского бизнесмена Александра Сухачева

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции и издании "Следствие.Инфо", передає RegioNews.

По данным журналистов, решение суда было принято 6 июля – именно в день, когда они готовили к публикации расследование о 143 объектах недвижимости, которые, по их данным, принадлежали или принадлежат брату директора ГБР.

Как отмечают авторы расследования, еще 24 июня они обратились к Алексею Сухачеву с запросом на комментарий по поводу собранной информации. Аналогичный запрос получил и ООО "Парковый-2", которое, по данным журналистов, связано с Александром Сухачевым.

Вместо ответа компания обратилась в суд. Судья Печерского районного суда Сергей Вовк удовлетворил заявление ООО "Парковый-2" и запретил распространять информацию об имущественном положении, источниках финансирования и недвижимости бизнесмена.

В судебном постановлении отмечается, что обнародование этих сведений может нанести физическому лицу неотвратимый ущерб, а также нарушить коммерческую тайну компании.

В "Центре противодействия коррупции" и "Следствии.Инфо" назвали решение суда давлением на журналистов и наступлением на свободу слова.

"Постановление суда о предварительном запрете выхода журналистского расследования выглядит как грубое вмешательство в деятельность независимых медиа. Особенно учитывая, что такое решение суд постановил, в сущности, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию. Следовательно, получается, что журналистка обратилась за комментарием, а вместо этого получила запрет на выход публикации",– отметила украинская адвокат и медиа-юрист Людмила Панкратова.

В "Следствии.Инфо" подчеркнули, что будут обжаловать решение суда и добиваться права опубликовать расследование, имеющее общественное значение.

Справка: Алексей Сухачев – директор Государственного бюро расследований Украины, юрист, правоохранитель.

Родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Работал в органах государственной безопасности, Генеральной прокуратуре Украины и Службе внешней разведки. В 2020 году стал заместителем директорГБР, впоследствии – исполняющим обязанности руководителя бюро.

31 декабря 2021 Алексея Сухачева назначили директором ГБР сроком на пять лет.

Напомним, СБУ, ГБР и Офис Генерального прокурора ликвидировали сразу две преступные схемы в рядах Бюро экономической безопасности. Правоохранители задержали двух должностных лиц БЭБ. Они требовали взятки за "содействие" в ведении бизнеса и избегание уголовной ответственности.