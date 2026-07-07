12:30  07 июля
В Николаевской области мужчина заявил, что его город принадлежит РФ
09:39  07 июля
Депутат из Прикарпатья присвоил миллионы из зарплат педагогов: получил 9 лет тюрьмы
08:22  07 июля
На Ровенщине питбуль покусал владельца и соседку: мужчина защищал ее
UA | RU
UA | RU
07 июля 2026, 13:37

В Луцке депутат укусил патрульного: полиция рассказала детали

07 июля 2026, 13:37
Читайте також українською мовою
Руслан Мартынюк. Фото: Волынь
Читайте також
українською мовою

В Луцке депутат Иванычевского поселкового совета укусил патрульного полицейского во время оформления административных материалов за нарушение ПДД

Об этом пишет интернет-издание Волынь Post, передает RegioNews.

Инцидент произошел поздно вечером 5 июля. По информации местных журналистов, за рулем автомобиля находился депутат Руслан Мартынюк.

Как сообщили в патрульной полиции Волыни, инспекторы во время патрулирования в Луцке остановили автомобиль Skoda. По предварительной информации, водитель мог находиться в состоянии опьянения и нарушал правила дорожного движения.

Полицейские установили личность водителя и обнаружили, что он не пользовался ремнем безопасности и не имел при себе страхового полиса. Во время оформления материалов мужчина, по данным полиции, вел себя агрессивно, ругался и не выполнял законные требования правоохранителей.

Во время задержания с применением физической силы и спецсредств водитель нанес телесные повреждения одному из инспекторов – укусил его за предплечье. Полицейский обратился за медицинской помощью.

Мужчину доставили в районное управление полиции, где на него составили административные материалы. По факту причинения телесных повреждений работнику полиции правоохранители зарегистрировали сведения и решают вопросы правовой квалификации происшествия.

Ранее фамилия Руслана Мартынюка упоминалась в СМИ в связи с деятельностью благотворительного фонда "Возрождение-М". По версии следствия фонд мог быть связан со схемой незаконного ввоза и продажи автомобилей, которые декларировались как гуманитарная помощь для ВСУ.

Напомним, в Одесской области судья, кусавший полицейских, возглавил влиятельный суд. По данным СМИ, у Владимира Кочка достаточно сомнительная репутация. Он неоднократно получал выговоры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луцк ПДД патрульная полиция депутат укус
Депутат из Прикарпатья присвоил миллионы из зарплат педагогов: получил 9 лет тюрьмы
07 июля 2026, 09:39
Депутат и директор больницы в Александрии "нагрел" бюджет почти на миллион на медицинских газах
29 июня 2026, 19:20
"Забыли" о миллионах: двум депутатам в Харьковской области объявили подозрения из-за деклараций
29 июня 2026, 17:58
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Подвал, похожий на пыточную, признание и убийство: новые детали дела о покушении в Монако
07 июля 2026, 13:47
В Полтавской области свекровь выписала невестку с детьми из квартиры после 25 лет проживания
07 июля 2026, 13:30
Расследование о 143 квартирах брата директора ГБР: суд запретил публикацию
07 июля 2026, 13:05
Девушка застряла в почтматате в Ровно: ее освободили спасатели
07 июля 2026, 12:37
В Николаевской области мужчина заявил, что его город принадлежит РФ
07 июля 2026, 12:30
19 погибших и 61 раненый: в Киеве завершили поисково-спасательные работы
07 июля 2026, 11:55
Прятали наркотики в игрушках и чемоданах: на Закарпатье разоблачили международную наркосеть
07 июля 2026, 11:29
Требования Путина как инструкция для победы Украины
07 июля 2026, 11:12
На Полтавщине зафиксировали землетрясение: что известно о толчках
07 июля 2026, 10:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Все блоги »