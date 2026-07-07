В Луцке депутат укусил патрульного: полиция рассказала детали

Руслан Мартынюк. Фото: Волынь

В Луцке депутат Иванычевского поселкового совета укусил патрульного полицейского во время оформления административных материалов за нарушение ПДД

Об этом пишет интернет-издание Волынь Post, передает RegioNews.

Инцидент произошел поздно вечером 5 июля. По информации местных журналистов, за рулем автомобиля находился депутат Руслан Мартынюк.

Как сообщили в патрульной полиции Волыни, инспекторы во время патрулирования в Луцке остановили автомобиль Skoda. По предварительной информации, водитель мог находиться в состоянии опьянения и нарушал правила дорожного движения.

Полицейские установили личность водителя и обнаружили, что он не пользовался ремнем безопасности и не имел при себе страхового полиса. Во время оформления материалов мужчина, по данным полиции, вел себя агрессивно, ругался и не выполнял законные требования правоохранителей.

Во время задержания с применением физической силы и спецсредств водитель нанес телесные повреждения одному из инспекторов – укусил его за предплечье. Полицейский обратился за медицинской помощью.

Мужчину доставили в районное управление полиции, где на него составили административные материалы. По факту причинения телесных повреждений работнику полиции правоохранители зарегистрировали сведения и решают вопросы правовой квалификации происшествия.

Ранее фамилия Руслана Мартынюка упоминалась в СМИ в связи с деятельностью благотворительного фонда "Возрождение-М". По версии следствия фонд мог быть связан со схемой незаконного ввоза и продажи автомобилей, которые декларировались как гуманитарная помощь для ВСУ.

Напомним, в Одесской области судья, кусавший полицейских, возглавил влиятельный суд. По данным СМИ, у Владимира Кочка достаточно сомнительная репутация. Он неоднократно получал выговоры.