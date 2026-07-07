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07 липня 2026, 13:47

Підвал, схожий на катівню, зізнання та вбивство: нові деталі справи про замах у Монако

07 липня 2026, 13:47
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Підозрювана Анастасія Березовська Фото: Інтерпол
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Правоохоронні органи офіційно повідомили нові деталі у справі замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що Березовська прибула в Україну 1 липня. Після цього правоохоронці встановили коло її контактів і маршрути пересування.

Слідство встановило, що після повернення вона спілкувалася з родиною та двома чоловіками – колишнім співробітником правоохоронних органів і чинним співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Правоохоронці з’ясували, що обидва чоловіки раніше здійснювали перекази на криптовалютні та банківські рахунки Березовської. Їх почали перевіряти як можливих осіб, причетних до замаху в Монако.

Під час слідчих дій один із фігурантів, за даними правоохоронців, повідомив про вбивство Березовської, яке він нібито скоїв разом з іншим чоловіком. За його словами, про контакти із жінкою та перекази коштів він не повідомляв керівництву і діяв самостійно.

Також під час обшуку в помешканні колишнього правоохоронця виявили підвальне приміщення, яке, за інформацією слідства, схоже на кімнату тортур.

Обох чоловіків затримали за підозрою у вчиненні умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб.

За показами одного із затриманих провели слідчий експеримент, під час якого знайшли тіло Березовської з вогнепальними пораненнями голови та гільзи від патронів.

Наразі готується повідомлення про підозру. Слідство триває.

Українські правоохоронці передали всю наявну інформацію слідчим органам Монако та продовжують співпрацю з ними.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у причетності до замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Нагадаємо, вибух стався у понеділок, 29 червня, незадовго до 21-ї години. Ціллю нападу був Єрмолаєв. Унаслідок вибуху пакунка з вибухівкою постраждали троє людей – сам бізнесмен, його супутниця та син-підліток.

У МЗС України заявили, що українське посольство у Франції перебуває на зв'язку з місцевими органами влади.

Єрмолаєв засновник корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників Дніпра. У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.

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розслідування убивство Київська область правоохоронці замах Тіло Монако підозрювана Вадим Єрмолаєв
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