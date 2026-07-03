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03 июля 2026, 11:38

В Монако расследуют покушение на украинского бизнесмена: подозревают женщину

03 июля 2026, 11:38
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Фото: соцсети
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Следователи в Монако установили вероятную исполнительницу покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева

Об этом сообщают французские СМИ Le Figaro и BFMTV, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемой около 30 лет. Она будто намеренно меняла внешность, чтобы выдавать себя за мужчину. Известно также, что у женщины украинское происхождение.

По информации следствия, в день взрыва она несколько раз осматривала район вблизи места происшествия. Около 21:00 подозреваемая заметила украинскую семью, проследовала за ней, опередила и оставила сумку со взрывчаткой у входа в дом. После этого она ушла, наблюдая за ситуацией.

Первым в здание вошел 13-летний парень, получивший ранение. Позже взрывное устройство, по данным следствия, было дистанционно активировано, когда рядом проходила партнер бизнесмена Анна Насобина. Она находится в критическом состоянии, ей ампутировали обе ноги.

Прокуратура Монако выдала ордер на арест подозреваемой. Ожидается также ее объявление в международный розыск из-за красной карты Интерпола. Расследование продолжается по статьям о покушении на убийство, умышленном заложении взрывного устройства в общественном месте и участии в преступной группировке.

Напомним, взрыв произошел вечером 29 июня. В результате инцидента тяжелых ранений получил Вадим Ермолаев, а также пострадали члены его семьи. В Монако назвали этот случай беспрецедентным для княжества.

В МИДе Украины заявили, что украинское посольство во Франции находится на связи с местными органами власти.

Ермолаев основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков Днепра. В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.

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