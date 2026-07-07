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07 июля 2026, 11:55

19 погибших и 61 раненый: в Киеве завершили поисково-спасательные работы

07 июля 2026, 11:55
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Фото: ГСЧС Киева
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В Киеве завершили поисково-спасательные работы на местах российского массированного удара в Подольском и Дарницком районах

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

По обновленным данным, в результате российской атаки в ночь на 6 июля в столице погибли 19 человек, среди них один ребенок. Еще 61 человек получил ранения, в том числе семеро детей.

К ликвидации последствий удара привлекали 394 спасателя и 95 единиц техники ГСЧС.

В ходе работ специалисты демонтировали аварийные конструкции, вывезли более 1,5 тысяч тонн строительного мусора и очистили строительные конструкции на общей площади около 305 квадратных метров.

Сейчас спасатели и коммунальные службы продолжают демонтаж отдельных аварийных конструкций и вывоз строительного мусора.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Было известно, что погибли 14 человек, еще 56 пострадали.

В столице 7 июля объявлен Днем траура по погибшим в результате российской атаки. Приспущены государственные флаги на всех коммунальных постройках. Кроме того, запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

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