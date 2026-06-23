На Киевщине военных более миллиона гривен обманули псевдоволонтеры

Фото: Национальная полиция

В Киевской области разоблачили злоумышленников, которые выдавали себя за волонтеров. Они обманули людей более миллиона гривен

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Аферисты проводили онлайн-трансляции в TikTok и других интернет-ресурсах, выдавая себя за представителей Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, БФ "Вернись живым", Красного Креста и UNICEF.

Злоумышленники обманули более 15 человек (в том числе военные ВСУ). Также они убеждали людей предоставлять им финансовые данные для якобы получения финансовой помощи. Потерпевшим они показывали поддельные документы и ложные подтверждения выплат.

"По завершении мошеннических кампаний фигуранты удаляли контент, фейковые аккаунты и переписку с жертвами, блокируя контакты потерпевших", - говорят в полиции.

Напомним, ранее Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи".