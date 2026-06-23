22:54  23 июня
Прокуратура и ГБР расследуют незаконное удержание и избиение мужчин в Николаевском ТЦК
22:36  23 июня
Масштабное ДТП в Хмельницкой области: туристический автобус "Киев — Бургас" съехал в кювет и перевернулся
21:47  23 июня
В Ровенской области спасатели освободили пса из ловушки
UA | RU
UA | RU
23 июня 2026, 23:55

На Киевщине военных более миллиона гривен обманули псевдоволонтеры

23 июня 2026, 23:55
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киевской области разоблачили злоумышленников, которые выдавали себя за волонтеров. Они обманули людей более миллиона гривен

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Аферисты проводили онлайн-трансляции в TikTok и других интернет-ресурсах, выдавая себя за представителей Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, БФ "Вернись живым", Красного Креста и UNICEF.

Злоумышленники обманули более 15 человек (в том числе военные ВСУ). Также они убеждали людей предоставлять им финансовые данные для якобы получения финансовой помощи. Потерпевшим они показывали поддельные документы и ложные подтверждения выплат.

"По завершении мошеннических кампаний фигуранты удаляли контент, фейковые аккаунты и переписку с жертвами, блокируя контакты потерпевших", - говорят в полиции.

Напомним, ранее Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Киевская область
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Украинскую певицу "кинули" на миллион гривен
24 июня 2026, 01:35
Певица Lama рассказала об отношениях с любимым, моложе ее на 18 лет
24 июня 2026, 00:55
В Украине обвалились цены на базовый овощ: сколько придется тратить
24 июня 2026, 00:35
Атака по заводу электроники для ракет в Воронеже: в СМИ показали кадры со спутника
23 июня 2026, 23:35
В Киеве за 500 долларов продавали "свободу от мобилизации" в месяц
23 июня 2026, 22:55
Прокуратура и ГБР расследуют незаконное удержание и избиение мужчин в Николаевском ТЦК
23 июня 2026, 22:54
В Днепре с солдата СОЧ требовали взятку за влияние на командира
23 июня 2026, 22:40
Масштабное ДТП в Хмельницкой области: туристический автобус "Киев — Бургас" съехал в кювет и перевернулся
23 июня 2026, 22:36
Авиаудар по Дружковке: россияне повредили 12 домов, есть раненый
23 июня 2026, 21:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Виктор Ягун
Игорь Луценко
Андрей Ильенко
Все блоги »