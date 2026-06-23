На Київщині військових на понад мільйон гривень ошукали псевдоволонтери

Фото: Національна поліція

На Київщині викрили зловмисників, які видавали себе за волонтерів. Вони обманули людей на понад мільйон гривень

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аферисти проводили онлайн-трансляції у TikTok та інших інтернет-ресурсах, видаючи себе за представників Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, БФ "Повернись живим", Червоного Хреста та UNICEF.

Зловмисники обманули понад 15 людей (серед них були військові ЗСУ). Також вони переконували людей надавати їм фінансові дані для нібито отримання фінансової допомоги. Потерпілим вони показували підроблені документи і фальшиві підтвердження виплат.

"Після завершення шахрайських кампаній фігуранти видаляли контент, фейкові акаунти і листування з жертвами, блокуючи контакти потерпілих", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винною місцеву жительку у шахрайстві. Вона обікрала людину під приводом обряду "для зняття порчі".